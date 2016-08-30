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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 30 /8/2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 30 /8/2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 30 /8/2016

>كتبت رانيا علوى

برج الميزان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان عليك بالتواصل على الزملاء ممن حولك ، فالجمع الجماعى فى بعض الاحيان طريق مهم للوصول للنجاح.

 

على الصعيد العاطفي:

ما زلت تبحث عن التفاهم مع شريكك وهو اساس نجاح العلاقات العاطفية ، فالتعامل بالصبر والحكمة يدعما العلاقة بنسبة كبيرة فلا تتردد فى التعامل بهما .

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان الصعيد الصحى لا تهمل اللياقة البدنية والنظام الغذائى الجيد، فهما اساس البدء فى حياة صحية سليمة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان الاعتماد على نفسك هو افضل طريق هذه الفترة ، فلا تحاول الاستعانة باى شخص ممن حولك ، من جهه اخرى عليك باستكمال الأعمال التى لم تنجز اليوم واضحة والتى تراكمت منذ فترة طويلة .


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