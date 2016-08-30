برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 30 /8/2016

على الصعيد المهنى

تستطيع الخروج لنوبة من التسوق باهظة الثمن ولكن قد تجد صعوبة فى اتخاذ القرار النهائى فى آخر لحظة، ومثل هذا التردد أيضاً يثير غضب الناس القريبة منك.

على الصعيد العاطفى

اليوم بامكانك اظهار الحب والمودة لشريك حياتك، فقد تبرز انجازات الشريك من أجل اسعاده.

على الصعيد الصحى

لقد كنت تعانى من مشاكل صحية طويلة ومستمرة ولكن اليوم تبدأ عملية الانتعاش وإذا كان لديك بعض المشاكل الصحية المزمنة سوف تكون قادر على العثور على حل ممكن على المدى الطويل.

توقعات علماء الأبراج

شخص ما فى العمل يعمل بهدوء ضدك فقد اشتبهت فى عديد من الأشخاص ولكن اليوم سوف تحصل على أفضل دليل لمعرفة من يخطط لاذيتك، فلا تكن متسرعاً لمواجهة هذا الشخص لقد اكتسبت ميزة كبيرة عن طريق الحصول على هذه المعرفة ويمكنك استخدامها بشكل فعال للقضاء على أعدائك إلى الأبد.