أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 30 أغسطس 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 30 أغسطس 2016 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 30 أغسطس 2016

>

على الصعيد المهنى..

لا يمكنك أن تتخلى عن طموحك الكبير فى الوصول إلى منصب قيادى، أنت بوسعك أن تكون شخصية قيادية إن تخليت عن بعض الصفات السلبية فى شخصيتك، مثل تشبثك بالرأى أو الجدال فى أى أمر حتى لو كان تافهاً، ولا ترفض أن تغير من نفسك من أجل نفسك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

لن ينجح حدسك اليوم ولن تجد ما تتوقعه أنت لا تقبل أن تتعامل مع الآخرين وفقاً لما يظهروه لك، وتعتمد على حدسك وظنك بالجزء الخفى فيهم، شخصيات الأصدقاء ربما تعرفها جيداً لكنك لا تجيد التعامل معها فى كثير من الأحيان.

على الصعيد الصحى ..

إن كنت تعتقد أن التدخين يضر بصحتك فقط فأنت لا تعرف شىء عن الأضرار النفسية التى يسببها التعود على التدخين وعجزك عن التخلى عنه، فكر جيداً وخذ قرارك ولا تنكر أن صحتك لابد ان يكون لها الأهمية القصوى بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية متوترة بسبب بحثه الدائم عن الجوانب الخفية فى شخصيات أدقائه، وأخبار سعيدة تنتظره فى المحيط المهنى لكنها تتوقف على قدر تفهمه لطبيعة المواقف التى يمر بها العمل حالياً.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى