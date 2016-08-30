حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 30 أغسطس 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى..

لا يمكنك أن تتخلى عن طموحك الكبير فى الوصول إلى منصب قيادى، أنت بوسعك أن تكون شخصية قيادية إن تخليت عن بعض الصفات السلبية فى شخصيتك، مثل تشبثك بالرأى أو الجدال فى أى أمر حتى لو كان تافهاً، ولا ترفض أن تغير من نفسك من أجل نفسك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

لن ينجح حدسك اليوم ولن تجد ما تتوقعه أنت لا تقبل أن تتعامل مع الآخرين وفقاً لما يظهروه لك، وتعتمد على حدسك وظنك بالجزء الخفى فيهم، شخصيات الأصدقاء ربما تعرفها جيداً لكنك لا تجيد التعامل معها فى كثير من الأحيان.

على الصعيد الصحى ..

إن كنت تعتقد أن التدخين يضر بصحتك فقط فأنت لا تعرف شىء عن الأضرار النفسية التى يسببها التعود على التدخين وعجزك عن التخلى عنه، فكر جيداً وخذ قرارك ولا تنكر أن صحتك لابد ان يكون لها الأهمية القصوى بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية متوترة بسبب بحثه الدائم عن الجوانب الخفية فى شخصيات أدقائه، وأخبار سعيدة تنتظره فى المحيط المهنى لكنها تتوقف على قدر تفهمه لطبيعة المواقف التى يمر بها العمل حالياً.