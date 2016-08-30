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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس

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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس

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برج الجدى على الصعيد المهني:

تشهد الأيام المقبلة نجاحات كبيرة على صعيد العمل بسبب شعورك بأنك ممتلئ بالطاقة والحيوية والرغبة فى الإنجاز، وهذا ينعكس إيجابًا على أحوالك المادية أنت وأسرتك وربما تتمكن من كسب المزيد من المال مقابل خدمة شخص ما تعرفه.

 

على الصعيد العاطفي:

بسبب انشغالك فى العمل وجدولك المزدحم يوميًا تعجز عن الانتباه إلى الحب والعلاقات العاطفية وتعانى الكثير من المشكلات على هذا الصعيد وهو ما قد يسبب لك ارتباكا لبعض الوقت قد ينعكس على حياتك المهنية وعملك.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تتراكم لديك الكثير من المشاعر السلبية التى تجعلك تخسر الكثير من صحتك وتسبب لك الكثير من التوتر لذلك قبل أن تأخذ أى خطوة على الصعيد الصحى ينبغى أن تتأكد من أنك تهتم بنفسك وتمنحها المزيد من الحب والاهتمام ولا تنس الاهتمام بنظامك الغذائي.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

الحياة بها الكثير من المباهج والزوايا فلا تنظر إليها بمنظور ضيق وحاول أن تجعل أفقك أكثر اتساعًا ورحابة وانفتاحا على التغيير والتطوير.


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مصر 365

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