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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس

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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس

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برج القوس على الصعيد المهني:

 

لست بحاجة لأن يحدثك أحد عن أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق أحلامك وأهدافك فأنت على الطريق الصحيح ولا ينقصك أى شيء سوى المزيد من الثقة بالنفس والجرأة والإقدام لتحظى بمكانة أفضل فى عملك.

 

على الصعيد العاطفي:

 

التزاماتك العائلية والاجتماعية تؤثر كثيرًا على علاقتك العاطفية ورغم تقدير شريكك التام لما تبذله من أجل أسرتك إلا إنه يشعر بالحزن أحيانًا لأنه خارج دائرة اهتمامتك هذه ويتمنى لو تمنحه بعض من الاهتمام ما يجعله يصبر قليلاً هو أنه يتوقع يومًا أن يحظى بنفس الاهتمام حين يصبح واحدًا من الأسرة.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

 

تواجه ازمة صحية خطيرة بسبب تهاونك فى اتمام كورساتك العلاجية للنهاية، وهو ما يجعل مشاكل قديمة تعاود الظهور وتهاجمك بشكل أقسى واقوى. حاول أن تتجنب تكرار هذه المشكلة واحرص على أن تهتم بصحتك أكثر.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

 

تجنب أن تصدر احكاما ظالمة على الاخرين وضع نفسك مكانهم ربما ترى الصورة بشكل مختلف حاول أن تكون أكثر تفهما لمواقفهم وستجد الأمر ينعكس عليك بالإيجاب فى ما بعد.


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مصر 365

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