حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 30-8-2016

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على الصعيد المهنى
تنغمس اليوم فى انشطة غير منتجة بالنسبة لك ، وتلهيك عن عملك الأساسى ، لا بأس بها ولكن احذر من تراكم مهامك.
على الصعيد الصحى
حان الوقت لتنفيذ قرارك باتباع نظام غذائى صحى جيد ، ولا داعى لتأجيل تنفيذ القرار أكثر من ذلك.
على الصعيد العاطفى
اليوم مثالى لتوطيد علاقتك بشريك حياتك ، يمكن خلق فرصة جيدة ومختلفة لعرض فكرة الزواج على شريكك.
توقعات علماء الفلك
لديك ميل نحو العمل الجاد اليوم ، ولن يؤثر ذلك على مسؤلياتك طالما ترغب من ذاتك فى العمل، ولكن لا ترهق نفسك كثيرا حتى لا تفقد حماسك.
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