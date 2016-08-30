حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 30-8-2016

على الصعيد المهنى

تنغمس اليوم فى انشطة غير منتجة بالنسبة لك ، وتلهيك عن عملك الأساسى ، لا بأس بها ولكن احذر من تراكم مهامك.

على الصعيد الصحى

حان الوقت لتنفيذ قرارك باتباع نظام غذائى صحى جيد ، ولا داعى لتأجيل تنفيذ القرار أكثر من ذلك.

على الصعيد العاطفى

اليوم مثالى لتوطيد علاقتك بشريك حياتك ، يمكن خلق فرصة جيدة ومختلفة لعرض فكرة الزواج على شريكك.

توقعات علماء الفلك

لديك ميل نحو العمل الجاد اليوم ، ولن يؤثر ذلك على مسؤلياتك طالما ترغب من ذاتك فى العمل، ولكن لا ترهق نفسك كثيرا حتى لا تفقد حماسك.