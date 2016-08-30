حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 30-8-2016

على الصعيد المهنى

تأتيك اليوم فرصة عمل جيدة كنت تحلم بها ، قد تبدو محفوفة بالمخاطر الى حد ما ، ولكن لا تتسرع فى اتخاذ القرار

على الصعيد الصحى

حاول بقدر الإمكان تجنتب الأطعمة السريعة ، فقد كنت حققت نتائج إيجابية ممتازة بعد اتباع نظام غذائى صحى خلال الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفى

احترس من أعصابك اليوم، فقد تتعرض لموقف يجعلك تنفعل وتفقد أعصابك وقدرتك على السيطرة على ذاتك مع شريك حياتك مما يخلق بينكما مشكلة جديدة.

توقعات علماء الفلك

ستشعر بطاقة إيجابية جيدة اليوم ، وتكون متحمسا لصنع شيئ جميل أو مغامرة جديدة ولكن كن حذرا وتأنى فى قراراتك.