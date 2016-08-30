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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 30 /8/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 30 /8/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 30 /8/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

سوف تتلقى كل ما تحتاجه أو بالأحرى أكثر مما يمكنك تخزينه فقد قمت فى نفس التدابير فلا تشعر بالسوء لأن هذا ما يريد شخص ما وصولك إليه.

على الصعيد العاطفى

أنت ذاهب إلى مضاعفات فى العلاقة الغرامية الخاصة بك، حيث أنك غير قادر على الثقة فى شريك حياتك إلى الحد الذى قد تبدأ فى التفكير فى كسر العلاقة الخاصة بك، ومع ذلك يجب أن تلقى نظرة تحليلية أكثر قبل اتخاذ أى خطوة.

على الصعيد الصحى

تشعر اليوم بحيوية كبيرة فتاكد من توزيع طاقتك توزيعاً جيداً لتكن طاقة مثمرة، إذا كنت قد أجلت إحدى المهام فاليوم ستنتهى منها بسهولة، كما أن اليوم مناسب للممارسة نشاط بدنى مثل التمارين الرياضية أو السباحة.

توقعات علماء الأبراج

قد يشهد اليوم بعض الصعوبات ولكن لا داعى للقلق فأنت قادر على حل المشاكل بسهولة تدفع الآخرين للإعجاب بك.  عليك أن تتعامل مع حدودية الموارد التى تمنعك عن إعطاء شكل لأفكارك، لا تقلق فسوف تحصل على فرصة للقيام بالأعمال التى تفكر بها فى نهاية اليوم، فلديك ميول نحو العمل الجاد فسوف تتمتع بحرية جنباً إلى جنب مع المسؤوليات.


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مصر 365

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