برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس

برج الحوت على الصعيد المهنى..

مواقف صدامية كثيرة تجملعك بزملائك فى العمل، الفترة القادمة ستشهد كثير من الصعوبات المفاجئة التى لا تحسب حساب لها من قبل، لن تستطيع أن تظل بأدائك الفاتر هذا فى ا لفترة القادمة، فالأمور حولك تسير بشكل سريع وأنت لا تاحول فهم حقيقة ذلك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

الابتعاد عن الحبيب شىء صعب، لكن إن كان الأمر بناءً على رغبتك الخاصة لا يمكنك أن تثق بالمحيطين بك الآن، فالجميع يبحث عن جانبك الخفى، خاصة أن غموضك فى الفترة السابقة تسبب فى إثارة حفيظة الكثيرين.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرةن وتعيش فى حالة من حالا النشاط لكن السهر لفترات طويلة سيؤثر على شكل وجهك، عليك بالحصول على 8 ساعات من النوم يومياً حتى لا تجد نفسك مضطر لاستخدام مستحضرات تجميل كثيرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة من فترات الارتباك العمل بعدما دخل فى عدد من المشكلات مع المزلاء، لا يمكن لمولود الحوت ان يعيش فى ضغوط نفسية لفترات طويلة، لكن مشكلاته النفسية ستؤثر عليه بشكل كبير.