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بالصور: بعد انتقادات قاسية كيفانش تاتليتوغ يستعيد لياقته

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الإثنين 29-08-2016 18:11

يستعد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند مسلسله الجديد مع الممثلة توبا بيوكستون.
وأوّل خطوة أقدم عليها كانت التخلّص من كرشه الذي كان موضع انتقاد من الصحافة التركية، حيث ظهر لأول مرة برشاقته وعضلاته المفتولة خلال قضائه إجازة عائلية مع زوجته باشاك ديزير ووالده في منزله الخاص في مدينة بودروم.
وقد التقط الباباراتزي صوراً النجم وهو يحمل منزل كلبه الكبير بنفسه دون مساعدة من صندوق سيارته إلى منزله.
وأطلقت الصحافة التركية لقب "هرقل" على كيفانش الذي يحمل مقتنياته الشخصية والمنزلية بنفسه دون مساعدة، ما يدل على لياقته البدنية العالية وحرصه على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على رشاقته كممثل يعتبر الأوسم بين نجوم تركيا.
وينتظر الملايين من معجبي كيفانش حول العالم عرض مسلسله الجديد مع توبا بويوكستون، ويتوقعون أن يحقق من خلاله نجاحاً أكبر من نجاحه المحدود في مسلسله الأخير (ليث ونورا).

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