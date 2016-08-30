أمل عرفة تطلب الدعاء لوالدها.. والسبب

طلبت الفنانة أمل عرفة من الأصدقاء والمحبين الدعاء بالشفاء العاجل لوالدها الملحن سهيل عرفة، الذي يعاني من مرض العضال، وهو الآن في حالة حرجة، وقالت عرفة على صفحتها الخاصة على الفيسبوك: «أشكر لهفة كل اللي سأل واللي شال الهم معي بخصوص بابا... الوالد حالتو ليست إسعافية... بابا ليس بخير لكن.... إيمانو أقوى من السرطان... وثقتي بقوة أبي بتتجاوز ثقتي بقوتي اللي مرات بتخوني.... المرحلة دقيقة... أنا وإخوتي حواليه ومعو... وكل حدا اهتم وسأل ووقف جنبي ما ممكن أنساه... شكر كبير من قلبي التعبان والمليان بمحبتكون انتو قوة أنا بحاجتها دايماً».