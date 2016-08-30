محامي مريم ملاك: حصول الطالبة على 94% حكم إدانة واضح لـ«التعليم»

قال إيهاب رمزي، محامي الطالبة مريم ملاك، المعروفة بـ«طالبة صفر الثانوية العامة»، إن حصولها على مجموع 94% في امتحانات الدور الثاني بمثابة حكم إدانة واضح لوزارة التربية والتعليم التي سبق وتعنت في قضية الطالبة بعد حصولها «صفر».

وحصلت الطالبة مريم ملاك، المعروفة بـ«طالبة صفر الثانوية العامة» على مجموع 385 درجة من 400 بـ«الشعبة العلمية» خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، بعد اجتياز امتحان اللغة العربية الذي تم تأجيلها لدواعي طبية.

وأضاف «رمزي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الاثنين، إن «ملاك» استطاعت أن تخوض معركتها وتنتصر فيها بالرغم من كل ما أحيط بها من ظروف وبيئة سلبية.