موجة برد تجتاح بيروت قريباً

يستعد المخرج حاتم علي، لتصوير عمله الجديد الذي يحمل عنوان «موجة برد»، وسيبدأ تصويره الشهر القادم في بيروت، والعمل سيكون من بطولة باسل خياط، وجمال سليمان، وكاريس بشار، والعمل يروي «قصة شاب سوري يدخل السجن بسبب ارتكابه جريمة صغيرة، ويخرج منه بموجب صفقة تلزمه بمغادرة البلاد والتخلي عن زوجته وتنسج الحكاية خطوطها انطلاقاً من عودته بعد سنوات من الاغتراب، حول ثأره، وحياته الجديدة وقصص حب معقدة تكون بانتظاره في الوطن، العمل من تأليف نجيب نصير، وإنتاج شركة كلاكيت للإنتاج والتوزيع الفني.