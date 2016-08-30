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بريتني سبيرز تستعيد مجدها في حفل جوائز MTV

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الإثنين 29-08-2016 21:57

قدّمت النجمة الشهيرة بريتني سبيرز Britney Spears عرضاً مميّزاً على مسرح حفل توزيع جوائز VMAs المذاع على MTV.

وقد أعادت بريتني إلى الأذهان في العرض الذي قدّمته مشاركتها في الحفل في الأعوام 2000 و2003، إضافة إلى 2007، من جهة الأزياء والألوان المبهرة ورقصاتها الاستعراضية.

ويبدو أنّ بريتني البالغة من العمر 34 عاماً قد اختارت هذا المسرح لتعلن عن عودتها بشكل قويّ إلى ساحة النجوم، خصوصاً أنها طرحت منذ أيام ألبومها الجديد Glory.

وتألقت النجمة بإطلالة سوداء جذابة وبسيطة على السجادة الحمراء حين وصولها إلى الحفل، حيث ارتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود وحذاء ذا كعب عالٍ باللون عينه، فيما تركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها وظهرها.


يُذكر أنّ محطة "لايفتايم " التلفزيونية الأمريكية ستبدأ قريباً عرض فيلم يحمل عنوان "بريتني"، ويتناول حياة نجمة البوب، ومن المتوقع أن يتحدث الفيلم، ومدته ساعتان، عن الشهرة السريعة التي حصدتها النجمة في سنّ المراهقة، قبل تناول المشاكل الكثيرة التي واجهتها في فترة لاحقة وأدّت إلى تراجعها بشكل ملحوظ.

 

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