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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 29/8/2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 29/8/2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 29/8/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

لست فى سلام، فهناك حرب مستمرة بين قلبك وعقلك الذى يريد أن تختار اتخاذ القرارات الصحيحة أخلاقياً ومنطقياً على التوالى، اتبع قلبك وافعل شيئاً لتهدئة عقلك، فقد تصادف أزمة مالية إذا كنت تنفق دون تفكير.

الصعيد العاطفى

تحتاج إلى التعاطف أكثر مع شريك حياتك لأنه تحت ضغط هائل، فأنت بحاجة إلى أن تدرك أن مطالب الحب الدعم غير المشروط.

الصعيد الصحى

هذا هو الوقت المناسب لبدء نظام غذائى صحى، تحتاج إلى فهم أن الجسم السليم أمر ضرورى للاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد ممكن، كما يمكنك أن تشارك فى أحد الرياضات التنافسية.

توقعات علماء الأبراج

الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو غيرها من الأصول للوفاء باحتياجات المنزل، لا تفكر بطريقة مختلفة عن التى تفكر بها واحرص على الاستعداد وتقييم نفسك قبل أى تغير.


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مصر 365

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