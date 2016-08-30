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برج القوس حظك اليوم الاثنين 29 أغسطس

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 29 أغسطس برج القوس حظك اليوم الاثنين 29 أغسطس

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برج القوس على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت المثالى لتحقيق مكاسب مالية كبيرة خاصة إذا كنت تعمل فى مهنة مرتبطة بالسفر والرحلات، ومن المتوقع أن تكون لك علاقات جيدة بالسلطات العليا تسهل عليك الكثير فى مجال العمل.

على الصعيد العاطفي:

استعدادك للبدء من جديد على الصعيد العاطفى أمر إيجابى ويبث طاقة إيجابية من حولك فتأكد أن الجميع حولك يعلمون ذلك وهذا هو الدليل الأقوى والأكثر وضوحا على أنك تخلصت من بقايا الماضى وعلاقاتك القديمة فانتظر الحب فى الأيام القليلة المقبلة واستمتع به ولا تنس ألا تكرر أخطاءك القديمة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

على عكس حالتك النفسية تتمتع بصحة جسدية جيدة هذه الأيام فحاول أن تهتم بصحتك العقلية وتتجنب الإجهاد العقلى لك وتمارس الرياضة وتمارين الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

كل المجهود الذى بذلته فى حياتك المهنية والشخصية يؤتى ثماره هذه الأيام وتحقق نجاحا كبيرا مما يدفعك للتقدم إلى الأمام وستصبح مجهوداتك وأعمالك ملحوظة بالنسبة للرؤساء مما ينعكس إيجابا على التقدير المادى والمعنوى الذى تحصده.

 


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مصر 365

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