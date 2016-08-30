برج الجدى حظك اليوم الاثنين 29/8/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

التركيز فى الصعيد المهنى لمواليد برج الجدى هو أفضل حل بهذه المرحلة و خاصة أن الطاقة السلبية تملأ المكان بشكل عام ، حاول التخلص من الطاقة السلبية حتى تستطيع أن تكمل حياتك المهنية باستقرار .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى سيشهد الكثير من التغيرات التى ستحول علاقتك بشريكك 380 درجة ، لا تتردد فى أخذ قرارات حاسمة من أجل دعم حياتكما العاطفية .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجدى حالتك الصحية تتحسن بعد ابتعادك عن تناول الوجبات السريعة ، بالإضافة إلى توقفك عن تناول المشروبات الغازية التى قد تضر بجهازك الهضمى .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن تكون حذرا فى التعامل مع من حولك و خاصة العمل وهو من أكثر الأماكن التى تشهد سلسلة من التوترات حولك .