ناشئات منتخب مالي يكتسحن أوغندا بالبطولة الأفريقية بالقاهرة

نورهان فايد

اكتسح المنتخب المالي لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة، نظيره الأوغندي بنتيجة 143 - 19، ضمن إطار ثاني لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من بطولة أفريقيا، المقامة بالصالة رقم 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر المقبل، لتحل مالي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن كل من موزمبيق وتونس صاحبتي المركزين الثاني والثالث، فيما تحتل أوغندا قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

وكانت قرعة البطولة أجريت يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن وقوع مصر مع "أنجولا والجزائر وموزمبيق" ضمن فعاليات المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من: "تونس ومالي ومدغشقر وأوغندا وكوت ديفوار".

ويصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني لمونديال الناشئات المقرر إقامته العام المقبل بإيطاليا، علمًا أن مالي هي صاحبة اللقب الأخير على حساب المنتخب المصري.

شبكةعيونالإخبارية

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