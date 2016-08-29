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إنييمبا يحقق فوزا شرفيا على صن داونز بثلاثية

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إنييمبا يحقق فوزا شرفيا على صن داونز بثلاثية إنييمبا يحقق فوزا شرفيا على صن داونز بثلاثية

نورهان فايد

ودع فريق إنييمبا النيجيري منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتحقيقه فوزا شرفيا على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 3-1، اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للمسابقة.

وبهذا الفوز، حصد إنييمبا أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد صن داونز عند تسع نقاط.

وتقدم جون أوتشي لإنييمبا في الدقيقة 24، فيما أحرز موقون أودو هدفين، الأول في الدقيقة 45، والثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وسجل هدف صن داونز الوحيد بيرسي تاو في الدقيقة 24.

كان فريقا صن داونز والزمالك المصري تأهلا إلى الدور قبل النهائي عن هذه المجموعة في وقت سابق.

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