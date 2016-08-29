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رئيس شركة الشرقية للدخان: ننتظر”القيمة المضافة” لزيادة الأسعار

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رئيس شركة الشرقية للدخان: ننتظر”القيمة المضافة” لزيادة الأسعار رئيس شركة الشرقية للدخان: ننتظر”القيمة المضافة” لزيادة الأسعار

أرشيفية

قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، إن الشركة تنتظر إقرار قانون القيمة المضافة تمهيد لرفع السجائر، مشيرا إلى أن جدول أسعار السجائر لمد يدرك بعد على القانون، وأن ما تم إدراجه ضمن القانون هو المسعل فقط.

وأضاف «هارون» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن التجار يقومون بعملية تخزين للسجائر انتظارا لارتفاع الأسعار والاستفادة بفارع السعر، وتحويله إلى ربع.

وأشار إلى أن أقل علبة سجائر في السوق المصري هي «كيلوباترا»، وسعرها الرسمي 8 جنيهات و50 قرشا،، وتباع في الأسواق بـ11 جنيها.

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أونا

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