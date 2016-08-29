رئيس شعبة صناعة الدخان: مراقبو أسعار السجائر “فى مارينا”

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة صناعة الدخان باتحاد الصناعات، إن غياب الرقابة على أسعار السجائر، تسبب في ارتفاع أسعارها، وفقا لهوى التجار، قائلا: «المراقبين في مارينا».

وأضاف «إمبابي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن الدولة لم تستفيد بجنيه واحد فارق السعر بين ما يشتري به التاجر، وما يشتري به المستهلك من ثمن السجائر، قائلا: «إنها المضحكات المبكيات».

وأشار إلى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وضع صناعة «المعسل» في خطر، من خلال فرض ضرائب كبيرة على تلك الصناعة، ما هدد بانهيار الصناعة في مصر.