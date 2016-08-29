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خالد يوسف: لابد أن يعلم المواطن من هم النواب الرافضون للضريبة

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خالد يوسف: لابد أن يعلم المواطن من هم النواب الرافضون للضريبة خالد يوسف: لابد أن يعلم المواطن من هم النواب الرافضون للضريبة

28 أغسطس 2016 | 11:50 مساءً

أرشيفية

قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب والقيادي بتكتل «25-30»، إن نواب التكتل طالبوا بالتصويت الإلكتروني على مشروع قانون «الضريبة على القيمة المضافة» خلال جلسة البرلمان العامة اليوم، وذلك ما قوبل بالرفض من قبل رئيس المجلس، بالرغم من أن لائحة المجلس تقر ذلك.
> كان نواب تكتل «25-30» انسحبوا من الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور وزير الداخلية، والذي وافق المجلس على تحديد نسبة الضريب بالقانون بـ13%.
> وأضاف «يوسف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، أن الشعب المصري من حقه أن يعلم من هم النواب الذين رفضوا قانون الضريبة على القيمة المضافة.
> وعن وصف الدكتور عبد العال، عضو مجلس النواب، لنواب التكتل واتهامهم بأنهم يمارسون الإرهاب على المجلس، على حد وصفه، رد «يوسف» قائلا: «لو أول مرة أقول في الإعلام أنا زعلان من الدكتور علي»، مؤكدا ترحيبه وأعضاء التكتل بقرار الإحالة للجنة القيمة.
> وأعلن «يوسف» أنه على أشد استعداد للرحيل من المجلس إن كان هذا يساهم في تصحيح الأمور، ويتيح للدولة الوقوف على قدمها، مرة أخرى.
> وعن وصف تكتل «25-30» بأنه تكتل غير قانوني، قال «يوسف» إن نواب التكتل لم يؤكدوا أن التكتل رسميا، ولكنهم مجموعة من أعضاء البرلمان أرادوا تحويل مبادئ ثورتي 25 يناير، و30 يونيو لواقع ملموس على الأرض، يصل للمواطن المصري.

2016-08-28

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