القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك» تعلن وقفا نهائيا لإطلاق النار

أعلنت حركة التمرد “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” المعروفة باسم “فارك” وقفا نهائيا لإطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، فى أعقاب اتفاق السلام التاريخى الذى أبرمته مع الحكومة لإنهاء نزاع مسلح استمر 52 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية”.

وقال القائد الأعلى لفارك تيموليون خيمينيز الملقب “تيموشنكو” أمام الصحفيين فى هافانا: “آمر جميع قادتنا ووحداتنا وكل شخص من مقاتلينا بوقف إطلاق النار والأعمال القتالية بصورة نهائية ضد الدولة الكولومبية اعتبارا من منتصف هذه الليلة”.

وقد نشب صراع بين مسلحو فارك والجيش الكولومبي دام لأكثر من 52 عامًا وشهد العديد من والحروب والنزاعات.