وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد ستضر بأوروبا

قال زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني يوم الأحد إنه إذا أسيئت إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحذا أعضاء آخرون حذوها سيكون لذلك أثر سلبي كبير على أوروبا.

وبحسب رويترز قال جابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الائتلاف الحاكم “الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر سئ لكنه لن يضرنا اقتصاديا بقدر ما يخشى البعض. إنها مشكلة نفسية بدرجة أكبر كما أنها مشكلة ضخمة سياسيا.”

وأضاف أن العالم ينظر الآن إلى أوروبا باعتبارها قارة غير مستقرة.

وتابع “إذا تم تنظيم الخروج من الاتحاد بشكل خاطئ سنكون في مشكلة كبيرة لذلك يتعين علينا الآن أن نضمن ألا تبقي بريطانيا على المزايا.. المتعلقة بأوروبا في حين تتخلى عن مسؤولياتها.”

ومنذ استفتاء يوم 23 يوليو تموز المفاجئ وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتطلع الأنظار إلى ألمانيا لتوجيه بقية الدول الأعضاء وعددها 27 دولة بعيدا عن الخطر.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيون (إيه.آر.دي) يوم الأحد قالت ميركل “جميعنا في الاتحاد الأوروبي متفقون على أن خروج بريطانيا نتيجة استفتاء له تأثير كبير.”

وأضافت “وبدلا من الاندفاع إلى الأنشطة ربما ينبغي لنا أولا أن نأخذ وقتنا كي نفكر -الدول السبع والعشرين- فيما يتعين علينا أن نفعله بشكل أفضل”. مشيرة إلى أن هذا هو النهج الذي تسير عليه المحادثات مع الشركاء.

وقالت ميركل يوم 24 أغسطس إنه يتعين على الدول المتبقية داخل الاتحاد أن تستمع جيدا لبعضها البعض وأن تتجنب التسرع في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات. وتابعت “إذا بدأنا الأمر بشكل خاطئ ولم نستمع وتصرفنا لمجرد التصرف فإننا سنرتكب العديد من الأخطاء.”

والتقت ميركل مع 15 من قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي لتمهيد الطريق لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم 16 سبتمبر في براتيسلافا التي تهدف إلى دعم الاتحاد الذي يواجه مشكلات