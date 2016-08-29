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«برج القاهرة» أعلى بناء فى مصر..مستوحى من اللوتس..أسمته أمريكا «شوكة عبد الناصر»

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كتب: أحمد أبوالحسن

المعمار هو سمة من سمات الدول الكبرى، و توجد أيضًا دول معروفة بمعمارها للأبراج مثل  فرنسا حيث تتزين عاصمتها باريس ببرج إيفل، أما إيطاليا فيوجد بها برج بيزا المائل أحد عجائب الدنيا السبع، وأيضًا بلندن برج بيج بن، وبرج خليفة بدبى الإمارات وبرج القاهرة بعاصمة وأبراج أخرى كثيرة .

وتعد الأبراج من أهم المعالم السياحية فى دول العالم كلة لذلك برج القاهرة لة أهمية كبيرة فى مصر و يعد من المعالم السياحية الأساسية فى البلاد.

برج القاهرة:

تم بناؤه فى عهد الرئيس الراحل  جمال عبدالناصر على يد المهندس المصمم نعوم شبيب بين عامي 1956 و 1961، وكلف 6 ملايين جنيه مصرى منحتها الولايات المتحدة لجمال عبد الناصر و قد أستغل عبد الناصر هذه المنحة لبناء رمز من رموز التاريخ وهو البرج، عندما تم بناء البرج كان له اسمان فالأميركان أطلقوا عليه «شوكة عبد الناصر»، أما المصريون فقد أطلقوا عليه اسم «وقف روزفلت» ، لم يكن اطول برج في العالم في ذلك الوقت ولكن يأتي بعد برج أيفل.

و يتكون البرج من 16 طابق طولة 187 مترًا من الخرسانة، وأساساته من الجرانيت الأسوانى، الذى كان يستخدمه 800px-Cairo_Tower_Entranceالفراعنة فى بناء المتاحف و المعابد و الأماكن المقدسة لهم.

و يعد برج القاهرة من أشهر الأبراج العالمية وكان حينها من أطول الأبراج فى العالم، ويقع فى قلب القاهرة بجزيرة الزمالك، وهو مكان يقع وسط المعالم السياحية بالقاهرة، ولكن كان من أهمها لأنه عندما تقف على سطحه تشاهد معالم القاهرة منها بانوراما القاهرة و مبنى التلفزيون المصرى، الأهرامات و أبو الهول، قلعة صلاح الدين و الأزهر الشريف.

ويعد برج القاهرة من أطول المعالم السياحة فى مصر أطول من الهرم الأكبر بـ43 مترًا و يعد برج القاهرة من التحف المعمارية فى العالم و بنى البرج على شكل زهرة اللوتس وهى زهرة فرعونية الأصل .

المطعم الدوار

ومن المعالم الفريدة فى البرج، وجود مطعم سياحى يستطيع الدوران حول محوره ليرى السياح و رواد المطعم المعالم من جميع الاتجاهات للبرج، بالإضافة إلى وجود العديد من الكافيتيريات ووسائل التسلية للرواد.

تجديد وترميم البرج تكلف أكثر من بنائه:

و تم تجديد البرج سنة 2006م حتى 2008م و كلفت عمليات الترميم و الإصلاح الدولة ما يبلغ 15 مليون جنية مصرى لأهمية الإقتصادية و لتنشيط السياحة الداخلية و الخارجية لمصر.

 بنايات تأتى بعد البرج فى الارتفاع

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وبالرغم من أن برج القاهرة هو الأطول فى مصر على الإطلاق، إلا أن مبانى آخرى تأتى بعده فى العلو، مثل مبنى وزارة الخارجية المصرية، وفندق جراند حياة القاهرة، برجي نايل سيتي أوراسكوم، برج فندق موفنبيك الجزيرة، ومسجد النور، وهيلتون رمسيس وغيرها .

 

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