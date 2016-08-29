باكستان: مقتل 3 من المشتبه في قتل فريق الكريكيت السريلانكي

قالت الشرطة الباكستانية يوم الأحد إن ثلاثة إسلاميين يشتبه بضلوعهم في هجوم على فريق الكريكيت السريلانكي في لاهور عام 2009 قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

وأضافت الشرطة أن الثلاثة -فضلا عن شخص رابع يعتقد أنه متشدد قُتل أيضا- كانوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة داخل قافلة تنطلق على مشارف لاهور في وقت متأخر يوم السبت عندما هاجم مجموعة من سبعة أو ثمانية مسلحين القافلة.

وبحسب رويترز قالت الشرطة إنها ردت على إطلاق النار لكن الأربعة الذين كانوا محتجزين لديها قتلوا في الاشتباك. وقالت إدارة مكافحة الإرهاب بإقليم البنجاب في بيان إن السلطات تطارد المهاجمين الذي لاذوا بالفرار.

كان فريق سريلانكا للكريكيت يسافر بالحافلة عندما هاجمهم عشرة مسلحين على الأقل في مارس آذار 2009 باستخدام البنادق والقنابل والصواريخ مما أدى إلى إصابة ستة لاعبين ومدرب بريطاني ومقتل ثمانية باكستانيين.