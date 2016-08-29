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رئيس الجابون وزعيم المعارضة يعلنان فوزهما بالرئاسة

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رئيس الجابون وزعيم المعارضة يعلنان فوزهما بالرئاسة رئيس الجابون وزعيم المعارضة يعلنان فوزهما بالرئاسة

علي بونجو

زعم أنصار كل من رئيس الجابون علي بونجو ومنافسه الرئيسي جان بينج يوم الأحد إنهما على طريق الفوز بالرئاسة مما يشير إلى أن هذه الانتخابات تمثل أخطر تحد حتى الآن لحكم عائلة بونجو الممتد منذ نصف قرن لهذا البلد الصغير الغني بالنفط.

وتبادل الجانبان أيضا الاتهامات بالتزوير في الانتخابات التي جرت يوم السبت الأمر الذي يزيد احتمالات تصاعد التوتر في أعقاب حملات انتخابية شرسة.

ورغم تحذير وزارة الداخلية للمرشحين من إعلان نتائج قبل الإعلان الرسمي وزع بينج بيانات تظهر فوزه بسهولة على بونجو (57 عاما).

وبحسب رويترز قال بينج للصحفيين وحشد من أنصاره أمام مقر حملته الانتخابية بالعاصمة ليبرفيل “بينما أتحدث إليكم تشير الاتجاهات إلى أننا الفائزون بهذه الانتخابات الرئاسية المهمة.”

وأضاف “رغم التجاوزات العديدة … نجحتم في إحباط فخاخ التزوير التي دأب عليها هذا النظام.”

وقبل ساعات من إعلان بينج فوزه قال ألان كلود بيلي باي نزي المتحدث باسم بونجو إن الرئيس سيفوز بفترة أخرى في الرئاسة.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون المملوك للدولة ليل السبت “وحتى إن لم يكن من المسموح به إعطاء أرقام في هذه المرحلة فبإمكاننا في ضوء المعلومات التي نحصل عليها القول إن مرشحنا … سيحقق الفوز.”

وأضاف أن “تزويرا هائلا” رصد أثناء التصويت خاصة في مراكز الاقتراع في معاقل المعارضة.

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