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مصطفى سليمان : علاقة المسلم بالمسيحي صورة لعلاقة المسلم بالله

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مصطفى سليمان : علاقة المسلم بالمسيحي صورة لعلاقة المسلم بالله مصطفى سليمان : علاقة المسلم بالمسيحي صورة لعلاقة المسلم بالله

الشيخ مصطفى سليمان

ناقش برنامج كلام الناس المذاع علي قناة النهار، اليوم الأحد، قانون بناء الكنائس مستضيفًا الشيخ مصطفى سليمان أحد علماء الأزهر الشريف.

و قال “سليمان” أن علاقة المسلم بالمسيحي هي صورة لعلاقة المسلم بالله، و تعتبر هذه العلاقة قياسًا لمبدأ الإيمان.

و أضاف أن قانون بناء الكنائس لا يمانع الشرع بل أن سيدنا عمر بن الخطاب كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين كما هو الحال لسيدنا خالد بن الوليد الذي سمح بخروج الصلبان فى فى احتفالتهم.

وفى السياق ذاته قام المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية لجنة إعداد القانون، بمداخله لتوضيح المواد و مراحل إعدادها كما نفي إخفاء الصلبان لأنه حق أصيل و من الطقوس الدينية للديانة.

كما رأت إنجي لطفي المدرس المساعد بجامعة حلوان، أن القانون إيجابي و مرضى للمسيحيين، و خصوصًا بعد التعديلات الأخيرة.

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