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بالفيديو - الأفاعي لم تطلق سمومها حتى الآن.. إنتر يتعادل أمام باليرمو

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بالفيديو - الأفاعي لم تطلق سمومها حتى الآن.. إنتر يتعادل أمام باليرمو بالفيديو - الأفاعي لم تطلق سمومها حتى الآن.. إنتر يتعادل أمام باليرمو

(إفي): واصل إنتر انطلاقته المخيبة للآمال في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي على ملعبه "جوزيبي مياتزا" أمام ضيفه باليرمو بهدف لمثله.

إنتر خسر في افتتاح الدوري أمام كييفو فيرونا بثنائية مقابل لاشيء. قبل أن يستضيف باليرمو على ملعبه في الجولة الثانية وهدفه الفوز الأول. ولكن ذلك لم يتحقق

أفاعي إنتر لم تطلق سمومها حتى الآن في وجه المنافسين وتكتفي بالتعادل 1-1 أمام باليرمو.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، افتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة 48 بأقدام أندريا ريسبولي، قبل أن يعادل إنتر النتيجة برأسية القائد ماورو إيكاردي في الدقيقة 72.

وجاء هدف التقدم لباليرمو بتسديدة قوية أطلقها ريسبولي لتصطدم بأقدام أحد مدافعي إنتر وتغير اتجاهها داخل شباك سمير هاندانوفيتش.

وأحيا إيكاردي آمال الجماهير الحاضرة في ملعب جوزيبي مياتزا بعدما عادل النتيجة برأسية بعد عرضية رائعة من أنطونيو كاندريفا جهة اليمين، إلا أنهم لم يفلحوا في تسجيل هدفا ثانيا يكفل لهم حصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة يواصل "النيراتزوري" مسلسل فقدان النقاط تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد فرانك دي بوير.

في المقابل، حصد "الروسانيرو" نقطته الأولى هذا الموسم، بعدما خسر هو الآخر المباراة الأولى أمام ساسولو بهدف نظيف، ويحتل المرتبة الثانية عشر انتظارا لما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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