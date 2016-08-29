هارت في قائمة ألارديس لمنتخب إنجلترا.. وروني في الوسط

أعلن سام ألارديس المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمته الأولى مع فريق الثلاثة أسود وأبرز ما فيها تواجد جو هارت حارس مانشستر سيتي.

ويستعد منتخب إنجلترا لاستهلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 بمواجهة سلوفاكيا تحت قيادة مدرب جديد بعد رحيل روي هودجسون.

وضم ألارديس حارس المرمى جو هارت رغم أنه لم يلعب في 3 جولات من عمر الدوري الإنجليزي مع سيتي. وفي طريقه للرحيل إلى إيفرتون.

وحصل مايكل أنطونيو نجم وست هام يونايتد على فرصة تمثيل منتخب إنجلترا لأول مرة في حياته.

روني

ووضع ألارديس اسم واين روني نجم مانشستر يونايتد وقائد منتخب إنجلترا ضمن كتيبة خط الوسط في الفريق.

ولم يؤكد بعد ألارديس ما إذا كان روني سيحافظ على شارة القيادة أم سيتركها للاعب أخر في فريق الثلاثة أسود.

واستبعد ألارديس 3 لاعبين ممن مثلوا إنجلترا في كأس أمم أوروبا 2016 هم جاك ويلشير وروس باركلي وجيمس ميلنر المعتزل دوليا.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: بن فوستر (ساوثامبتون) – جو هارت (مانشستر سيتي) – توم هيتون (برنلي)

الدفاع: جاري كاهيل (تشيلسي) – نيثانيل كلين (ليفربول) – فيل جايليكا (إيفرتون) – داني روز وكايل ووكر (توتنام) – لوك شو وكريس سمولينج (مانشستر يونايتد) – جون ستونز (مانشستر سيتي)

الوسط: ديلي ألي وإريك دايير (توتنام) – أنطونيو (وست هام) – داني درينك ووتر (ليستر سيتي) – جوردان هندرسون وأدم لالانا (ليفربول) – واين روني (مانشستر يونايتد) – رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) – ثيو والكوت (أرسنال)

الهجوم: هاري كين (توتنام هوتسبر) – دانيل ستوريدج (ليفربول) – جيمي فاردي (ليستر سيتي)