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صورة - سليماني يبكي في وداع سبورتنج.. ثنائية جزائرية نارية منتظرة

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صورة - سليماني يبكي في وداع سبورتنج.. ثنائية جزائرية نارية منتظرة صورة - سليماني يبكي في وداع سبورتنج.. ثنائية جزائرية نارية منتظرة

لم يتمالك إسلام سليماني نفسه ليبكي عقب نهاية مباراة سبورتنج لشبونة أمام بورتو.

سبورتنج فاز على بورتو بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

سليماني سجل في شباك إيكر كاسياس ليقود مع جيلسون مارتينز فريقه لتحقيق الفوز على بورتو.

ولكن، ليس الفوز هو سبب بكاء سليماني، بل الرحيل المنتظر للجزائري من سبورتنج لينضم إلى ليستر سيتي.

بي بي سي أكدت اقتراب إسلام سليماني من الانتقال إلى ليستر سيتي ليجاور الجزائري المبدع رياض محرز.

انتقال سليماني أصبح مسألة وقت ولا أكثر وخصوصا بعد ضم النادي البرتغالي للمهاجم باس دوست الذي سيكون بديل إسلام.

ومن المنتظر أن يعلن ليستر سيتي في وقت قريب جدا إتمام صفقة سليماني بشكل رسمي.

انضمام سليماني إلى الدوري الإنجليزي سيكتب ثنائية نارية منتظرة مع رياض محرز في خط هجوم ليستر مع تواجد جيمي فاردي.

وسجل سليماني 57 هدفا وصنع 15 خلال 111 مباراة مع سبورتينج منذ انتقاله من شباب بلوزداد الجزائري إلى لشبونة.

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