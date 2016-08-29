أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - جنون ' أصفر وأحمر ' عنوان دربي دانماركي مثير

Google+ Print
بالفيديو - جنون ' أصفر وأحمر ' عنوان دربي دانماركي مثير بالفيديو - جنون ' أصفر وأحمر ' عنوان دربي دانماركي مثير

ما أروع يوم الدربي. يوم مميز للكرة في البلد. ويا له من موعدا لجماهير الفريقين. هنا نتحدث عن دربي (كوبنهاجن) في الدانمارك بين بروندبي وأف سي كوبنهاجن.

دربي دانماركي مثير انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة السابعة من الدوري.

كوبنهاجن تقدم أولا أندريجا بافلوفيتش في الدقيقة 45 من الشوط الأول. ولكن ومع انطلاق الشوط الثاني جاء "الجنون المبهر" الجماهيري.

ألعاب نارية تلون سماء ساحة ملعب بروندبي ليقرر حكم المباراة تأجيل انطلاق الشوط الثاني لمدة 10 دقائق كاملة.

قبل أن تهدأ الأمور قليلا من جمهور الفريقين مع ظهور ملعب المباراة من جديد، وينطلق الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني نجح أندريو هيجلساجير من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة 1-1.

شاهد مدرجات دربي الدانمارك

ويحتل بروندبي الصدارة برصيد 15 نقطة بالتقاسم مع كوبنهاجن بعد 7 مباريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين