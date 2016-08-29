بالفيديو - جنون ' أصفر وأحمر ' عنوان دربي دانماركي مثير

ما أروع يوم الدربي. يوم مميز للكرة في البلد. ويا له من موعدا لجماهير الفريقين. هنا نتحدث عن دربي (كوبنهاجن) في الدانمارك بين بروندبي وأف سي كوبنهاجن.

دربي دانماركي مثير انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة السابعة من الدوري.

كوبنهاجن تقدم أولا أندريجا بافلوفيتش في الدقيقة 45 من الشوط الأول. ولكن ومع انطلاق الشوط الثاني جاء "الجنون المبهر" الجماهيري.

ألعاب نارية تلون سماء ساحة ملعب بروندبي ليقرر حكم المباراة تأجيل انطلاق الشوط الثاني لمدة 10 دقائق كاملة.

قبل أن تهدأ الأمور قليلا من جمهور الفريقين مع ظهور ملعب المباراة من جديد، وينطلق الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني نجح أندريو هيجلساجير من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة 1-1.

شاهد مدرجات دربي الدانمارك

ويحتل بروندبي الصدارة برصيد 15 نقطة بالتقاسم مع كوبنهاجن بعد 7 مباريات.