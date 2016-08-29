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يحيى حمزة يعلن انضمامه لشبكة قنوات “DMC”

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يحيى حمزة يعلن انضمامه لشبكة قنوات “DMC” يحيى حمزة يعلن انضمامه لشبكة قنوات “DMC”

كتبت – إنجي لطفي

يحيى حمزة

أعلن الإعلامي يحيي حمزة، اليوم الأحد، تعاقده مع قنوات DMC ، وذلك لتقديم برنامج رياضي جديد، وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن مجال الفن.

وكشف “حمزة” في تصريحات صحفية خاصة لوكالة «ONA»، عن تفاصيل برنامجه الجديد على الشبكة، الذي سيتضمن نشرة إخبارية تتناول كل أخبار الرياضة المحلية والعربية والعالمية، وجزء ثاني يتناول أبرز المواضيع الرياضية المطروحة على الساحة، قائلًا “هذا البرنامج سيعمل على تغيير تناول النشرات في من خلال تقنيات جديدة في أعمال الجرافيك والصورة والمضمون والمحتوى”.

وتقدم “حمزة” بخالص الشكر والتقدير لمديرة البرامج مروة طنطاوي، بشبكة قنوات “DMC” على الاهتمام الكبير بكل الأمور التقنية من خلال التحضيرات الفنية قبل الانطلاقة، في الوقت الذي تقدم فيه بخالص الشكر لكل العاملين في قنوات روتانا.

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أونا

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