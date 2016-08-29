لمرضى السكر.. 5 نصائح للعناية بالقدمين لتجنب الغرغرينا

العناية بالقدمين أمر مهم بالنسبة لمرضى السكر، وذلك لتجنب الإصابة بالقدم السكرى، الذى يحدث نتيجة لاعتلال الأعصاب الطرفية، وقصور الدورة الدموية للقدم، ويقدم موقع “Everyday Health” هذه النصائح:

1. ترطيب القدمين..

لمرضى السكر يحذر الأطباء من جفاف الجلد والتشقق لذلك يجب الحفاظ على استخدام مرطبات للقدمين بشكل منتظم.

2. ارتداء الأحذية التى تناسب قدميك وعدم السير حافياً..

من المهم لمرضى السكر ارتداء أحذية تريح القدمين بشكل كبير وتجنب تماماً السير بدون أحذية.

3. الابتعاد عن الحمامات الساخنة..

من لديهم مرحلة متقدمة من مرض السكر، ويعانون من تلف الأعصاب السكرى، فيكون من الصعب عليهم معرفة درجة سخونة المياه، وبالتالى يسبب ضرراً خطيراً للقدمين، وبعض الحروق، لذلك يجب التأكد أن درجة حمام المياه تكون متوسطة.

4. الحفاظ على نظافة القدمين..

نظافة القدمين أمر مهم بالنسبة لمرضى السكر، فيؤكد الأطباء أن المسافة بين الأصابع مكان رطب مما يجعله تربة خصبة للعدوى لذلك يجب التأكد من نظافة هذا المكان بشكل مستمر ويجب التأكد من إزالة الجوارب أو الأحذية الرطبة والتى بها عرق.

5. الابتعاد عن التدخين..

تشيرالدراسات إلى أن التدخين يقلل من كفاءة عمل الدورة الدموية فى الجلد بنسبة 70 % كما أنه يحرم القدمين من الوصول إلى ما يكفيه من الأكسجين لذلك على مرضى السكر أن يقتلعوا عن التدخين.