وكيل الخطة والموازنة بالبرلمان : قانون القيمة المضافة يدافع عن “الغلابة”

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب، ياسر عمر، اليوم الأحد، إن قانون ضريبة القيمة المضافة في صالح مصر، لأنه قانون إصلاحي، فضلًا عن أنه يُدافع عن “الغلابة”، ويُراعي محدودي الدخل بشدة، إلا أنه سُوق إعلاميًا بطريقة مغلوطة.

وأضاف عمر خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن جميع المأكولات المتمثلة في الألبان والبقوليات واللحوم، معافاة من ضريبة القيمة المضافة ما عدا أكل القطط والكلاب والكافيار، موضحًا أن الخدمات التعليمية والصحية والأدوية معافاة أيضًا من الضرائب، قائلاً: “أي مواطن دخله بسيط خمسة آلاف جنيه، كل ما يُشغله التعليم والصحة والأكل، وهذا سيكون معافاة من الضرائب”.

وتابع عمر أن معظم الأجهزة الكهربائية ستنخفض أسعارها مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن خدمات “الجيم” ومراكز التجميل سيطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة الضريبة ستزيد على الحديد والأسمنت إلى 13%، والسجائر ستزيد من 50 قرش إلى جنيه على حسب ثمن كل علبة سجائر، قائلاً: “أسعار السيارت ستكون ثابتة”.