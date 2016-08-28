حريق هائل بمزرعة نخيل بـ «الوادى الجديد»

شب حريق هائل بمدينة باريس بالوادي الجديد، حيث التهمت النيران أعدادًا كبيرة من أشجار النخيل والفاكهة على مساحات كبيرة لم يتم حصرها حتى الان.

تلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًامن إدارة النجدة يفيد اندلاع حريق هائل فى قلب مدينة باريس، وعلى الفور تم وصول البلاغ وتم الدفع بــ كافة سيارات الأطفاء والاستعانة بسيارات الوحدات المقابة لنفس المكان للمساهمة فى الاطفاء وجارى التعامل مع الحريق من قبل سيارات الاطفاء.

على جانب آخر انتقل المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس لموقع الحادث للمشاركة والإشراف على عملية الإطفاء والتي تشارك فيها وحدات الدفاع المدني وعدد كبير من الأهالي.