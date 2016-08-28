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“ميركل” تعرب عن استيائها من رفض دول أوروبية استقبال لاجئين مسلمين

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“ميركل” تعرب عن استيائها من رفض دول أوروبية استقبال لاجئين مسلمين “ميركل” تعرب عن استيائها من رفض دول أوروبية استقبال لاجئين مسلمين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيف)

أعربت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، اليوم الأحد، عن استيائها من رفض بعض دول الاتحاد الأوروبى استقبال لاجئين لأنهم مسلمون، فى وقت تطالب ألمانيا بتحديد حصص لتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد.

وصرحت ميركل فى مقابلة مع التلفزيون الألمانى العام: “من غير المقبول أبدا أن يقول بعض البلدان فى شكل عام، لا نريد مسلمين فى بلداننا”.

وأذ ذكرت باقتراحها تحديد حصص لتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد، شددت على “وجوب أن تقبل كل دولة بحصتها” وأن “يتم التوصل إلى حل مشترك”.

واستقبلت ألمانيا فى 2015 نحو مليون طالب لجوء ينحدر معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان. وتوقع مسؤول ألمانى كبير أن يراوح عدد الوافدين الجدد فى 2016 بين 250 ألفا و300 ألف.

ومنذ قررت ميركل بداية سبتمبر 2015 استقبال طالبى اللجوء فى بلادها، تعتبر دول أوروبية عدة وخصوصا فى شرق القارة أن المستشارة أحدثت منحى يشجع على الهجرة.

وأكدت دول عدة رفضها استقبال جاليات مسلمة. وصدر أخر موقف فى هذا الصدد من رئيس الوزراء التشيكى بوهوسلاف سوبوتكا فى 23 الجاري.

وصرح سوبوتكا لصحيفة برافو :”ليس لدينا هنا أى جالية مسلمة قوية. وبصراحة، لا نرغب فى أن تتشكل هنا جالية مسلمة قوية انطلاقا من المشاكل التى نشهدها”. وفى 2015، أعلنت سلوفاكيا أنها تعتزم فقط استقبال مهاجرين مسيحيين.

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