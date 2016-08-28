باولو: بالتأكيد أريد الزمالك.. ونعدكم بكأس العالم

جدد حسام باولو مهاجم سموحة رغبته في الانتقال إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال باولو لقناة "الحياة 2": "بالتأكيد، لازلت أرغب في الانتقال إلى الزمالك ولكن تركيزي الآن مع منتخب مصر".

وقدم مهاجم منتخب مصر وعدا للجماهير بالتأهل إلى كأس العالم 2018 قبل مواجهة الكونجو في بداية مشوار التصفيات.

ويحل منتخب مصر ضيفا على الكونجو في برازافيل يوم 3 أكتوبر القادم بالجولة الأولى، من مباريات المجموعة التي تضم أيضا منتخبي غانا وأوغندا.

وأضاف باولو "بالطبع سعيد بالانضمام إلى منتخب مصر، هنا ننسى الأندية ونفكر في هدفنا بالتأهل لكأس العالم".

وتابع هداف الدوري المصري "كلنا فداء لمصر ونبذل الجهد والعرق من أجل تحقيق حلم المصريين".

وأتم "نعدكم بالتأهل لكأس العالم".

منتخب مصر يلعب وديا ضد غينيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب، قبل أن يطير لجنوب إفريقيا لملاقاة منتخبها يوم 6 سبتمبر المقبل.