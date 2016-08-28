صور..وزير الخارجية يستقبل مجموعة الصداقة المصرية-البريطانية

استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، أعضاء مجموعة الصداقة المصرية – البريطانية فى مجلس النواب، والذي يضم السادة النواب إنجي مراد وطارق الخولي وإبراهيم حجازي وهالة سلطان أبو على ومحمد زكريا محي الدين وياسمين أبو طالب وكريم شريف وأحمد السجيني.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول بشكل تفصيلي مسار العلاقات المصرية البريطانية، حيث استعرض “شكري” خصوصية تلك العلاقة وأهميتها للجانبين المصري والبريطاني، لاسيما فى ظل الدور الهام الذي تضطلع به بريطانيا على مسرح العلاقات الدولية، وأهمية مصر ومحورية دورها فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن وفد جمعية الصداقة أكد على حرصه على دعم العلاقات المصرية – البريطانية، واعتزامه القيام بزيارة إلى لندن خلال الفترة القادمة بهدف إحاطة أعضاء مجلس العموم البريطاني والمجتمع البريطاني بشكل عام بحقيقة الأوضاع في مصر، وما تشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح “أبو زيد” أن وزير الخارجية حرص على إحاطة المجموعة بالتحديات والشوائب التي أحاطت بالعلاقات المصرية – البريطانية مؤخرًا، لاسيما عقب قرار تعليق الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، مشيرًا إلى أهمية تجاوز هذا الوضع في أسرع وقت كى تعود العلاقة إلى مسارها الطبيعى بما يخدم مصالح الشعبين المصري والبريطاني.