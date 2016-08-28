محلل سياسي: هناك تنسيق بين دمشق وأنقرة قبل التوغل التركي

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أحمد أصفهاني، اليوم الأحد، إن هناك تنسيقًا و اتصالات بين دمشق وأنقرة قبل التوغل التركي على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن تركيا ما كانت ستقدم علي تلك الخطوة التي وصفها بالدراماتيكية، إلا بعد الحصول علي ضوء أخضر روسي- إيراني.

وشدد “أصفهاني” خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، على أن هناك اتصالات غير مباشرة مع دمشق، وهناك معلومات تم تسريبها خلال الساعات القليلة الماضية من مصادر سورية، بأن اجتماعًا جرى بين المخابرات السورية والتركية فى إيطاليا لبحث موضوعات عدة، ومنها هذه العملية العسكرية.

وأوضح أن هذه العملية ستغير جميع الأوراق فى اللعبة السورية، وبالتالي من المؤكد أن تلك العملية ما كانت تمر لولا وجود القبول السوري، فيما تعد الإدانة السورية للعملية نوعًا من الدبلوماسية المتوقعة.