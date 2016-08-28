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نتنياهو عن بن إليعازر: كان يشاورني خلال لقاءاتي بـ«مبارك»

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نتنياهو

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بنيامين الأسبق الذي توفي اليوم الأحد كان يشاوره أثناء لقاءاته مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وتوفي إليعازر عن عمر ناهز 80 عامًا.

وخدم بن إليعازر الذى كان صديقا مقربا للرئيس المصرى، الأسبق حسنى مبارك، 30 عاما فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، وتدرج فى المناصب العسكرية حتى وصل لمنصب وزير دفاع، وكان المسئول عن عملية “السور الواقى” التى اجتاح فيه جيش الاحتلال مناطق الضفة الغربية عام 2002.

 

 

نتنياهو

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