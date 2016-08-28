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نشرة «ONA» | ريهام سعيد تفتح ملف الخطف.. لبنى عبد العزيز مذيعة بماسبيرو زمان.. نايل لايف تنقل حفل مروة ناجي على الهواء

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تعرض قناة ماسبيرو زمان فى السادسة والنصف مساء غدًا الإثنين، من خلال برنامج لقاء المشاهير ولقاء نادر ، حيث تقوم النجمة لبنى عبد العزيز بدور المذيعة وتستضيف الكاتب الساخر محمود السعدني وصلاح جاهين والفنان محمد رضا على شاشة ماسبيروزمان .. للمزيد

لبنى عبد العزيز مذيعة في لقاء نادر

لبنى عبد العزيز مذيعة في لقاء نادر

 

تقدم قناة نايل لايف تغطية خاصة يوميًا على الهواء، حيث تنقل فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء حيث تستضيف فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل المطربة مروة ناجى والتى تشدو بباقة من أجمل أغانى الطرب العربي .. للمزيد

مروة ناجي (أرشيفية)

مروة ناجي (أرشيفية)

 

يحل الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأحد، ضيفًا على برنامج “يوم بيوم” تقديم الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة النهار اليوم، للحديث عن قانون القيمة المضافة، وما السبب وراء الإصرار الحكومى على تطبيقه الآن، وهل يساهم في سد عجز الموازنة، وكيف تواجه إرتفاع الأسعار المتوقع بعد تطبيقه ؟ .. للمزيد

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

تفتح الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج “صبايا الخير” على شاشة “النهار 1″، غدًا وبعد غد، ملف الجريمة الخطف المرعبة في ، ومن يدير عمليات الخطف؟  ولأول مرة.. كيف يصطاد الخاطف ضحيته؟ ولحظات الرعب والفزع التي يعيشها المخطوف؟  .. للمزيد

ريهام سعيد – أرشيفية

ريهام سعيد – أرشيفية

 

قال عبد الله حسن، إن الشاعر مرسوم له صورة ذهنية، فى عقول الناس، موضحًا أنه فى بداياته ذهب لشاعر شهير وقرأ عليه بحماس بعضًا مما كتبه فرد عليه “يا بنى اللى تقوله لا يرقى لمستوى الشعر” .. للمزيد

الشاعر عبد الله حسن

الشاعر عبد الله حسن

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أونا

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