نشرة «ONA» | ريهام سعيد تفتح ملف الخطف.. لبنى عبد العزيز مذيعة بماسبيرو زمان.. نايل لايف تنقل حفل مروة ناجي على الهواء

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تعرض قناة ماسبيرو زمان فى السادسة والنصف مساء غدًا الإثنين، من خلال برنامج لقاء المشاهير ولقاء نادر ، حيث تقوم النجمة لبنى عبد العزيز بدور المذيعة وتستضيف الكاتب الساخر محمود السعدني وصلاح جاهين والفنان محمد رضا على شاشة ماسبيروزمان .. للمزيد

تقدم قناة نايل لايف تغطية خاصة يوميًا على الهواء، حيث تنقل فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء حيث تستضيف فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل المطربة مروة ناجى والتى تشدو بباقة من أجمل أغانى الطرب العربي .. للمزيد

يحل الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأحد، ضيفًا على برنامج “يوم بيوم” تقديم الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة النهار اليوم، للحديث عن قانون القيمة المضافة، وما السبب وراء الإصرار الحكومى على تطبيقه الآن، وهل يساهم في سد عجز الموازنة، وكيف تواجه الحكومة إرتفاع الأسعار المتوقع بعد تطبيقه ؟ .. للمزيد

تفتح الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج “صبايا الخير” على شاشة “النهار 1″، غدًا وبعد غد، ملف الجريمة الخطف المرعبة في مصر، ومن يدير عمليات الخطف؟ ولأول مرة.. كيف يصطاد الخاطف ضحيته؟ ولحظات الرعب والفزع التي يعيشها المخطوف؟ .. للمزيد

قال عبد الله حسن، إن الشاعر مرسوم له صورة ذهنية، فى عقول الناس، موضحًا أنه فى بداياته ذهب لشاعر شهير وقرأ عليه بحماس بعضًا مما كتبه فرد عليه “يا بنى اللى تقوله لا يرقى لمستوى الشعر” .. للمزيد