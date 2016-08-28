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مستشار أوباما السابق : دونالد ترامب “مضطرب نفسيًا”

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مستشار أوباما السابق : دونالد ترامب “مضطرب نفسيًا” مستشار أوباما السابق : دونالد ترامب “مضطرب نفسيًا”

دونالد

وصف ديفيد بلوف مستشار سابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الأحد، دونالد ترامب بأنه “مضطرب نفسيًا”، قائلاً إن المرشح الجمهوري للرئاسة يجسد التعريف الطبي لاضطراب الشخصية.

ومع بقاء حوالي شهرين على الانتخابات فإن تعليقات مستشار أوباما السابق ومدير حملته الرئاسية لانتخابات عام 2008، تمثل تصعيدًا آخر في سلسلة من الضربات المتبادلة بين معسكر ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وفي مقابلة مع تلفزيون “إن بي سي” قال بلوف “أساسًا، لدينا شخص مضطرب نفسيًا يخوض الرئاسة، أقصد أنه ينطبق عليه التعريف الطبي”.

وعند مراجعته فيما قال أقر بلوف بأنه لا يحوز شهادة في الطب النفسي، لكنه ارتجل عددًا مما قال إنها أعراض تبدو على ترامب، تتمثل “في الشعور المتعاظم بالأهمية، والكذب المرضي والافتقار للمشاعر الوجدانية أو الندم”.

يذكر أن “كلينتون” قد اتهمت ترامب الأسبوع الماضي بتشجيع “فصيل متطرف” في الولايات المتحدة باستخدام عبارات عنصرية، بينما قال ترامب إن كلينتون خذلت الأمريكيين من أصل أفريقي بسياسات فاشلة ووصفها بأنها “متعصبة ترى الناس الملونين كأصوات انتخابية لا باعتبارهم بشر”.

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