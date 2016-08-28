“أردوغان” : ملاحقة تركيا للمتشددين ستكون بلا هوادة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن ملاحقة تركيا للجماعات المتشددة ستكون “بلا هوادة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها “أردوغان” في مدينة غازي عنتاب التي هاجم فيها انتحاري يعتقد أنه مدعوم من تنظيم الدولة الإسلامية، حفل زفاف هذا الشهر مما أوقع 54 قتيلًا.

وأضاف “أردوغان” أمام حشد من آلاف المؤيدين الذين كانوا يرفعون الأعلام أن “عملياتنا ضد التنظيمات الإرهابية ستتواصل حتى النهاية” في إشارة إلى جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني ومؤيدي رجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة، ومتهم بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع أن الهجوم التركي عبر الحدود إلى سوريا يعطي الناس الذين فروا من المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية فرصة للعودة إلى بلادهم بما في ذلك بلدة جرابلس، وقال “أردوغان”، “الناس الذين تنتمي إليهم هذه البلدة يعودون إليها”.

وجدد الرئيس التركي التأكيد على أنه سيوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا أيد البرلمان ذلك.

يذكر أن قضية عقوبة الإعدام تضع تركيا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمح تركيا لعضويته.