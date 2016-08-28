أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ميركل : سأعلن قراري بخصوص الترشح لولاية رابعة “في الوقت المناسب”

Google+ Print
ميركل : سأعلن قراري بخصوص الترشح لولاية رابعة “في الوقت المناسب” ميركل : سأعلن قراري بخصوص الترشح لولاية رابعة “في الوقت المناسب”

انجيلا ميركل

رفضت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الأحد، البت في موضوع ترشحها لمنصب المستشار في انتخابات العام المقبل.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألمانية “ايه آر دي”، قالت “ميركل” إنها ستبت في هذا الموضوع “في الوقت المناسب”، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ينطبق على ترشحها مجددًا لزعامة الحزب المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمر الحزب في ديسمبر من العام الحالي، كما هو الحال بالنسبة لترشحها مجددًا لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر 2017، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وأضافت “ميركل” أنها لم تصرح حتى الآن بالوقت الذي ستعلن فيه قرارها.

وكانت تقارير صحفية في ألمانيا كشفت أمس أن “ميركل” لا تعتزم الإعلان عن قرارها بشأن إعادة الترشح مرة أخرى لمنصب المستشار قبل ربيع 2017.

وذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية الصادرة أمس السبت، استنادًا إلى دوائر داخل حزب ميركل المسيحي، أن سبب هذا التأجيل يتمثل في رغبة ميركل في أن تضمن أولًا دعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة هورست زيهوفر رئيس حكومة ولاية بافاريا.

ويشكل حزب “ميركل” والحزب البافاري ما يعرف بالتحالف المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا