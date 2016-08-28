لعبة في الجول – خالد الغندور يختار اللاعب الذي لم يأخذ حقه.. ' غيابه كان كارثيا '

عبر تاريخ كرة القدم لطالما كان هناك الكثير من اللاعبين الذين لم يأخذوا حقهم من الشهرة والنجومية سواء في مصر أو العالم.

لكن بالتركيز على الكرة المصرية لدينا الكثير من اللاعبين الذين ربما استحقوا أن يذاع صيتهم بشكل أكبر.

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن لاعبين استحقوا أن ينالوا قدرا كبيرا من الأضواء.

اختيار خالد الغندور قائد الزمالك السابق جاء لاعبا في نفس جيله، ويرى أن غيابه كان كارثيا على فريقه.

وقال الغندور لـFilGoal.com: "بالطبع تامر عبد الحميد، كان أحد أفضل لاعبي جيله".

وأضاف "غيابه كان يسبب كارثة كبيرة للفريق رغم ذلك لم يحصل على شهرة إعلامية أو نجومية كبيرة".

وأتم "هناك لاعبين فى الفريق وقتها حصلوا على نجومية وشهرة أكثر منه ولكن دون أسباب تذكر، فلم يكونوا بقدر الأهمية الخاصة بتامر عبد الحميد".

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