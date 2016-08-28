أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر - روما 1-0 كالياري.. بيروتي يسجل

Google+ Print
مباشر - روما 1-0 كالياري.. بيروتي يسجل مباشر - روما 1-0 كالياري.. بيروتي يسجل

يسعى روما الذي يضم محمد صلاح لمسح أحزان توديع دوري أبطال أوروبا عندما يلاقي كالياري يوم الأحد.

ويحل روما ضيفا على كالياري ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.

ويشارك صلاح في الخط الأمامي مع ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي (طالع التشكيل).

فريق العاصمة الإيطالية ودع منافسات دوري أبطال أوروبا وانتقل إلى الدوري الأوروبي بالخسارة ضد بورتو الأسبوع الماضي 3-0 في لقاء إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.

تابع أحداث المباراة والتبديلات والإنذارات من هنا

وسجل دييجو بيروتي هدف اللقاء الأول من ركلة جزاء حصل على ستيفان الشعراوي في الدقيقة السادسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع