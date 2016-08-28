مباشر - روما 1-0 كالياري.. بيروتي يسجل

يسعى روما الذي يضم محمد صلاح لمسح أحزان توديع دوري أبطال أوروبا عندما يلاقي كالياري يوم الأحد.

ويحل روما ضيفا على كالياري ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.

ويشارك صلاح في الخط الأمامي مع ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي (طالع التشكيل).

فريق العاصمة الإيطالية ودع منافسات دوري أبطال أوروبا وانتقل إلى الدوري الأوروبي بالخسارة ضد بورتو الأسبوع الماضي 3-0 في لقاء إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.

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وسجل دييجو بيروتي هدف اللقاء الأول من ركلة جزاء حصل على ستيفان الشعراوي في الدقيقة السادسة.