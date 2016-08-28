بالصور.. أسامة منير يشارك فى كورس لإعداد المذيعين براديو “محطة مصر”

قدمت الصحفية نسرين حجاج، حلقة اذاعية عن “النحافة” براديو “محطة مصر”، خلال فقرة “أول مرة هوا”، وكشفت خلال الحلقة عن الاضرار الاجتماعية والصحية والنفسية، وعرض الموروث الثقافي، ودور الإعلام فى تنمية الوعي الفكري لتغيير نظرة المجتمع للبنت “النحيفة”.

وقارنت “حجاج”، بأسلوب سهل وبسيط، بين البنت النحيفة والسمينة، دون الإساءه لأحدهم، ونظرة المجتمع لهما، وسرد كم المضايقات التي يتعرضن لها من قبل الشباب في الشارع، حيث تبين أن البنت النحيفة تتعرض لتحرش بأبشع الألفاظ، الأمر الذي يؤثر بالسلب عليها نفسيًا.

وأكد الدكتور احمد الخطيب، اخصائى التغذية العلاجية والسمنه والنحافة، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن تناول علاج “الكورتيزون” كدواء لعلاج النحافة، يشكل خطورة كبيرة على مرضى النحافة، مشيرًا إلى أن مريض النحافة يحتاج في كثيرًا من الأحيان، لتدخل طبيب نفسي للقضاء الآثار السلبية التي يتعرض لها نتيجة النظرة السلبية للمجتمع.

وكان راديو “محطة مصر” قد نظم كورس لإعداد مذيع محترف تحت لإشراف الإعلامي أسامة منير، وبعد انتهاء الدورة التدريبية، عرض كل المتدربين برنامج على الهواء في فقرة اذاعية تحت عنوان: “أول مرة هوا” لمدة ساعة كاملة وبفكرة مختلفة.