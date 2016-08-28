بالخطوات..طرق تصحيح لون صبغة الشعر في المنزل

لن يفرق الأمر كثيرًا سواء صبغتي شعرك في المنزل أو صالون التجميل، فالأخطاء واردة جدًا طوال الوقت، تريدين شعرك أصفر ذهبيًا فيصبح نحاسيًا، تريدينه أحمر فتتوهج جذوره دون الباقي.

إذا وقعتي في أي من هذه المآزق، ليس عليك سوى اتباع خطوات بسيطة وغير مكلفة لإصلاحه في المنزل، فلكل لون لون آخر يعدله.

وتعرض لكي «ONA» طرق تصحيح الألوان :

هناك قاعدة بسيطة يمكنك اتباعها وفقًا لدائرة الألوان، فالألوان المتقابلة فيها تلغي بعضها بعضًا.

تصحيح اللون الأشقر

عندما تصبغين شعرك باللون الأشقر، فإنه يتحول إلى لون نحاسي كريه بعد بضع غسلات، اكتشفي كيف يمكنك التخلص من هذا اللون بهذه الطريقة.

الحل سهل وبسيط فقط، أحضري بعض الشامبو وصبغة خضراء، في أنبوبة وليس بودر، والقليل من ماء الأوكسجين للصبغة.

ضعي القليل من الصبغة وماء الأوكسجين في طبق صغير، وكوني حذرة، القليل هنا أي بمقدار عقلة إصبع، وأضيفي إليه كوب من الشامبو، وأخلطيه جيدًا ثم وزعيه على شعرك كله، مع تدليكه بأصابعك لمدة 5 دقائق ثم اغسليه، ستجدين أن لون شعرك تحول لأشقر بندقي ليس فيه أي لون نحاسي.

وهناك منتجات في الأسواق مصنعة خصيصًا لتصحيح مثل هذه الأخطاء.

إطفاء اللون البرتقالي

عندما تصبغين شعرك بلون أحمر قد تفتح جذور الشعر أكثر من باقي أجزاء الشعر، ويصبح لونها مشعًا أو يتحول إلى اللون البرتقالي، ووفقًا للقاعدة اللونية التي ذكرناها سابقًا، فإن اللون القادر على إطفاء اللون البرتقالي هو اللون البنفسجي، وعليكي اتباع نفس الطريقة السابقة لإطفاء اللون.

تصحيح الأصفر الحاد

ومع اللون الأصفر الحاد يمكنك استخدام اللون الأزرق لإطفائه والتقليل من حدة لونه، أما الألوان الغامقة التي ترغبين في تفتيحها، مثل اللون البني القاتم، ليس عليكِ سوى إحضار بعض بودرة التفتيح والأوكسجين والشامبو وبنفس المقادير اصنعي مُفتح للون بسهولة.

نصائح عامة:

كوني حذرة في وضع لون المصحح، لن تحتاجي سوى مقدار عقلة الإصبع من درجة اللون المضافة كي تصححي اللون الأساسي.

لا تتركي المصحح على الشعر دون تدليك، ولمدة لا تتجاوز 5 دقائق.

جربي المصحح على خصلة داخل شعرك أولًا، لكي تتأكدي من النتيجة.

احرصي على عمل حمام كريم جيد لشعرك بعد عملية التصحيح.