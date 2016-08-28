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ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الزراعية والبيطرية بدون ترخيص بالمنصورة

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ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الزراعية والبيطرية بدون ترخيص بالمنصورة ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الزراعية والبيطرية بدون ترخيص بالمنصورة

>الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث بالدقهلية من ضبط مصنع مستلزمات زراعية وبيطرية بدون ترخيص بمركز المنصورة.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير امن الدقهلية ، اخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية ، بضبط بدير.

 

ج. ب  42 سنة ومقيم بناحية عزبة السنط – ميت على – مركــز المنصورة المدير المسئول عن مصنع مستلزمات زراعية وبيطرية بدون ترخيص بناحيـــــة ميت خميس  مركز المنصورة.

 

وكان بحوزة المذكور 1 طن ملح إنجليزى مجهول المصدر يستخدم فى عمليات التصنيع ، و 4 كرتونة × 16 عبوة بإجمالى 64 عبوة بإجمالى وزن 64 كجم زيت بروفين يستخدم فى عمليات التصنيع،  و 7 كرتونة × 16 عبوة بإجمالى 112 عبوة بإجمالى وزن 112 كجم سائل بيطرى ، و87 كرتونة × 25 كيس بإجمالى 2175 كيس بإجمالى وزن 2.175 طن صوديوم فوسفات، و 25 جركن بلاستيك معبأة حامض فوسفوريك بإجمالى وزن 500 كجم ، و 2 كرتونة × 25 كيس بإجمالى 50 كيس بإجمالى وزن 50 كجم كبريتات سلفات  ، و 5000 إستيكر لزوم لصقها على المنتجات بإجمالى مضبوطات قدرها 7426 عبوة وكيس وجركن معبأة أدوية بيطرية ومستلزمات انتاج بإجمالى وزن 3.901 طن تصنع بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى أو علامة تجارية مسجلة بالمخالفة لأحكام القانون  رقم 67 لسنة 2006 والقانون 281 لسنة 1994 والقانون رقم 82 لسنة 2002 والقانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 24 لسنة 1977.

 

وتم سحب عينات لإرسالها لمعامل المختصة للتحليل .تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16725 جنح مركز المنصورة  لسنة 2016.


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